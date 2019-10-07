Видео: Стали известны подробности смертельного ДТП на севере Петербурга

По предварительной информации в воскресенье, 6 октября, около 23:20, на проспекте Энгельса, 154 возле ТРК «Гранд Каньон», водитель 1989 года рождения, на автомобиле Ford Mondeo столкнулся с машиной Kia, а после выехал на трамвайную остановку.

Там же иномарка протаранила двоих пешеходов. В результате ДТП женщина, которой на вид около 70 лет, скончалась на месте, еще одна женщина 1975 года рождения получила травмы тяжелой степени тяжести и была госпитализирована. Сейчас за ее жизнь борются медики. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по словам очевидцев, автомобиль, совершивший наезд на переходов, уходил от погони ДПС. Также свидетели произошедшего сообщили, что предполагаемый виновник ДТП был пьян. Погибшая женщина же в результате аварии лишилась ноги.