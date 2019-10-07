Авто протаранило остановку с людьми: момент смертельного ДТП в Петербурге попал на видео

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры, на которых видно, как машина на огромной скорости таранит трамвайную остановку в Петербурге. По словам очевидцев, пьяный водитель, уходил от погони ДПС и въехал на остановку, где стояли люди.

Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 6 октября. По словам прохожих, в результате ДТП на улице Шостаковича погибла пожилая женщина, ей оторвало ногу. Также сообщается, что еще одна женщина получила тяжелые травмы, сейчас за ее жизнь борются медики. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что машина вылетела с дороги и протаранила толпу зрителей на уличных гонках на Украине.