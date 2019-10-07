  1. Пятый канал
  4. Авто протаранило остановку с людьми: момент смертельного ДТП в Петербурге попал на видео

Авто протаранило остановку с людьми: момент смертельного ДТП в Петербурге попал на видео

, 0:31 Эксклюзивное видео 14

Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 6 октября, на улице Шостаковича.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры, на которых видно, как машина на огромной скорости таранит трамвайную остановку в Петербурге. По словам очевидцев, пьяный водитель, уходил от погони ДПС и въехал на остановку, где стояли люди.

Авария произошла поздно вечером в воскресенье, 6 октября. По словам прохожих, в результате ДТП на улице Шостаковича погибла пожилая женщина, ей оторвало ногу. Также сообщается, что еще одна женщина получила тяжелые травмы, сейчас за ее жизнь борются медики. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что машина вылетела с дороги и протаранила толпу зрителей на уличных гонках на Украине.

Читайте также

Видео: Пьяный водитель протаранил остановку в Петербурге, погибла женщина

Видео: Машина вылетела с дороги и протаранила толпу зрителей на уличных гонках на Украине
+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Гороскоп на 6 октября: Рыбы, пора вырвать сорняки из сада

Последние новости

0:31
Авто протаранило остановку с людьми: момент смертельного ДТП в Петербурге попал на видео
0:24
Правнук архитектора Шухова пояснил идею снести исторические здания в Петербурге
0:09
Видео: Пьяный водитель протаранил остановку в Петербурге, погибла женщина
0:01
Видео: Владимир Путин побывал в сибирской тайге перед своим днем рождения
23:39
Милонов в телеэфире сравнил популярность Бузовой с запущенным сифилисом
23:21
После попадания под обстрел съемочная группа программы «Известия» пообщалась с жителями ДНР

Сейчас читают

«Должна быть в гареме»: Квитко продемонстрировала свои формы в новом купальнике
Водонаева продемонстрировала на камеру вид сзади в обтягивающих брюках
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев