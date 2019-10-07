«Помолодела!»: Новый снимок Ларисы Долиной удивил фанатов

Советская и российская эстрадная джазовая певица, народная артистка России Лариса Долина удивила поклонников новым снимком, появившемся сети. На нем звезда позирует в черном вечернем платье в мелкий горошек и красном ремешке. Образ Долиной завершает яркий макияж. По мнению большинства пользователей, на этой фотографии она выглядит гораздо моложе своих 64 лет.

Instagram @dressroom.marinaandreeva

«Шикарная!» — прокомментировал один из пользователей.

«Красотка!» — добавил другой.

«Помолодевшая Лариса Александровна», — написал юзер.

«Платье очень красивое! И Долина очаровательная!» — сделал комплимент очередной поклонник.

«Очень идет! Шикарное платье на богине!» — не сдержался пользователь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ларису Долину заметили в мини-шортах на семейной прогулке в одном из парков США. Тогда подписчики отметили, что певица заметно похудела.