Похудевшая Лариса Долина носит в США мини-шорты

Народная артистка РФ Лариса Долина отдыхает нынешним летом с семьей в США и была запечатлена на фото в нью-йоркском парке с внучкой Александрой.

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Судя по снимку, в городе установилась жара и 63-летняя звезда отечественной эстрады надела мини-шорты и футболку с коротким рукавом. Артистка всегда была примером для многих в том, что касается ухода за собой. Вот и несмотря на спортивный стиль, выбранный для прогулки, на плечи исполнительницы «Три белых коня» из кинофильма «Чародеи» ниспадают очаровательные кудряшки.

Ранее в Юрмале мини-шорты продемонстрировала и 70-летняя Алла Пугачева, также заметно похудевшая.

В мае в Кремле президент РФ Владимир Путин вручил Ларисе Долиной Орден Дружбы «За вклад в развитие культуры и искусства России». Награждение проходило под ее знаменитую песню «Погода в доме».