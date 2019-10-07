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  4. Ребенок насмерть захлебнулся молоком матери, обезумевший от горя отец покончил с собой

Ребенок насмерть захлебнулся молоком матери, обезумевший от горя отец покончил с собой

, 7:15 234

Трагедия произошла в подмосковной Балашихе в понедельник, 7 октября.

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker.com

Младенец насмерть захлебнулся молоком матери в городе Балашиха Московской области. По информации 5-tv.ru, трагедия произошла в понедельник, 7 октября, в микрорайоне Новое Измайлово на улице Демин Луг.

По имеющейся информации, мать кормила двухмесячного малыша грудью, и в какой-то момент он захлебнулся грудным молоком и скоропостижно скончался. После произошедшего, обезумевший от горя отец, свел счеты с жизнью. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что младенец умер в Калмыкии из-за химиката, которым родители обработали зерно.

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