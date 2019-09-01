Младенец умер в Калмыкии из-за химиката, которым родители обработали зерно

Трое детей отравились ядовитым химическим веществом в Яшалтинском районе Калмыкии, в результате один ребенок умер, двое находятся в больнице в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Трагедия произошла в частном домовладении в ночь на воскресенье, 1 сентября. В больницу поступили трое детей, один из них был уже умершим. Двое детей — от года до трех лет — находятся в реанимации, их состояние тяжелое, но стабильное.

Погибшей девочке не было и года.

По предварительной информации, причиной отравления детей стали ядохимикаты, которыми родители обрабатывали зерно от насекомых-вредителей.

Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего.

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