Медведь насмерть растерзал женщину в Забайкалье

Женщина погибла в результате нападения медведя в Хилокском районе Забайкальского края в воскресенье, 6 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района (ЕДДС).

Трагический инцидент произошел всего в ста метрах от села Тэрэпхэн. Тело 50-летней женщины обнаружили с рваными ранами рук, головы и туловища. По информации местных СМИ, хищники стали выходить к населенным пунктам региона с конца лета. Они убивают домашних животных и разоряют пасеки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медведи атаковали жителей Кузбасса, однако интересовались исключительно дикоросами, опустошая кусты смородины и малины, и не проявляли признаков агрессии.