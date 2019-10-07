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Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии

, 8:41 Видео 83

В Госдуме планируют создать нормативную базу для совершенствования негосударственных пенсионных фондов РФ.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

Госдума России в течение ближайшего года планирует создать и принять нормативную базу для развития негосударственных пенсионных фондов (НПФ) России. Соответствующая инициатива будет предложена депутатами на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы.

Как сообщил «Известиям» член думского комитета по финансовому рынку Дмитрий Скриванов, в рамках разработки нового проекта парламентарии должны будут модернизировать работу НПФ и повысить уровень доверия граждан к подобным организациям, а также мотивировать россиян самостоятельно откладывать сбережения на пенсию.

Этого можно добиться, например, при помощи налогового стимулирования, то есть увеличение максимального налогового вычета до 52 тысяч рублей. Впоследствии не исключается государственное софинансирование взносов россиян в негосударственные пенсионные фонды.

«Государственное софинансирование точно будет рассматриваться. Но — позже, когда НПФ покажут эффективность в плане инвестирования „длинных“ денег в экономику», — подчеркнул Скриванов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили предоставить льготы «жертвам перестройки».

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