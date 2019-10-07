Instagram отметил свое девятилетие: ТОП-7 интересных фактов о приложении

Одно из самых популярных приложений в XXI веке — Instagram — в воскресенье, 6 октября, отметило свой день рождения. С момента основания социальной сети Кевином Систром и Майком Кригером прошло девять лет. За это время интернет-платформа стала одной из самых популярных в мире.

Ежедневно там публикуются миллионы сторис, фотографий и видеороликов. Без Instagram некоторым пользователям представить свою жизнь уже трудно, однако с историей создания приложения мало кто знаком. По случаю дня рождения социальной сети газета Metro представила подборку интересных фактов о ней.

Оказывается, само название Instagram представляет собой микс двух американских слов: Instant camera (полароид) и telegram (телеграмма). Соединив их, мы получаем: «телеграммы с фотографиями».

На данный момент число пользователей социальной сети равняется одному миллиарду, при этом количество женщин преобладает. На 52% представительниц прекрасного пола приходится 48% мужчин. В России приложение установили 40 миллионов человек.

Одна из самых популярных функций Instagram — возможность записывать сторис. Ежедневно ей пользуется 500 миллионов человек, что превышает число тех, кто публикует посты на собственной странице.

Рекордсменом по числу подписчиков в приложении является футболист Криштиану Роналду: за его аккаунтом следят 185 миллионов юзеров.

А вот звание «самой дорогой пользовательницы» Instagram заслужила другая знаменитость — американская модель Кайли Дженнер. Стоимость рекламного поста на ее странице составляет 1,2 миллиона долларов.

За всю историю соцсети больше всего лайков набрало фото яйца в аккаунте @world_record_egg. Снимок оценили 53,8 миллиона человек. Это стало настоящим рекордом.

Основная аудитория Instagram — молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Впрочем, в последнее время популярность приложения растет и среди других возрастных групп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 19 сентября интернет отмечал день рождения смайлика.