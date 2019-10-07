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  4. «Мы выше облаков»: Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

«Мы выше облаков»: Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

, 10:53 Эфирная новость 570

Накануне дня рождения российский президент побывал там, где только тайга и никаких туристических троп.

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Фото, видео: ТАСС / Алексей Дружинин, 5-tv.ru

День рождения празднует президент России. Владимиру Путину исполняется 67 лет. Глава государства сегодня с родными и близкими на природе.

А накануне дня рождения президент вместе с Сергеем Шойгу побывал в одном из самых красивых мест нашей страны. Там, где только тайга и никаких туристических троп.

«Мы выше облаков, забрались за облака. Выше облаков. Почти 2000 метров», — наслаждаясь видом говорит президент.

Здесь нет туристических троп. На пути — обломки старых скал и бурелом — приходится пробиваться через завалы. Часть маршрута –проделали на внедорожнике. За руль автомобиля сел сам президент.

Совсем скоро в тайгу придут морозы. А пока в горном лесу — тепло: Владимир Путин нашел в пожухлой траве груздь — который в России всегда считали царем грибов. Очень необычный — четко по центру — маленькая шишка.

Об отдыхе для души Николай Иванов.

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