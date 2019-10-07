  1. Пятый канал
  4. «Оплатит»: PR-директор Гусейна Гасанова о незаконных «покатушках» в Самаре

«Оплатит»: PR-директор Гусейна Гасанова о незаконных «покатушках» в Самаре

, 11:53 Эксклюзивное интервью 45

По словам пиарщика, Youtube-блогер оплатит любые штрафы, которые выпишут правоохранительные органы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @gusein.gasanov, @serg.vasilevich

В сети бурно обсуждают недостойное поведение популярного Youtube-блогера Гусейна Гасанова. Контент-мейкер незаконно прокатился на крыше автомобиля по центру Самары. Во время поездки знаменитость и его товарищи нарушили множество правил дорожного движения. Верхом наглости возмущенные жители города сочли то, что Гасанов транслировал свои «покатушки» в Instagram. Инцидент прокомментировала PR-директор звезды Юлия.

«Я с ним поговорю, что так делать не надо. Но скажите мне, пожалуйста, вы реально считаете, что в Самаре без Гусейна никто никогда так не ездил? Да, он сделал не очень хорошо, да, он всю ответственность на себя возьмет. Но вы видели, сколько людей были рады его приезду? Видели, как он фотографировался со всеми?» — сказала представитель блогера.

По словам PR-директора Гусейна Гасанова, известный ютубер может себе позволить оплатить любые штрафы, которые ему выпишут.

«Что касается всех штрафов и нарушений: я уверена — все, что он нарушил, он оплатит!» — заявила пиарщик звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Гусейн Гасанов в Самаре покатался на крыше машины и подрался с охраной.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.03
-0.10 71.35
0.05
Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!

Последние новости

12:42
«Счастья и процветания»: Как Владимира Путина поздравили с 67-летием
12:33
В Санкт-Петербурге от дизентерии в детском саду пострадали девять детей
12:26
Во время задержания японская морская инспекция потопила северокорейскую шхуну
12:19
Российские города заносит снегом: гололедица привела к массовым авариям
12:11
Полиция Самары начала проверку после «покатушек» Гусейна Гасанова с мигалками
12:01
Кирпичная стена жилого дома рухнула в центре Нижнего Новгорода

Сейчас читают

Гороскоп на 7 октября: пусть «успех» станет вашим вторым именем, Львы!
Отрезанную голову 19-летней девушки нашли играющие дети в Чите
Анастасия Заворотнюк впервые появилась в Instagram после слухов о болезни

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев