«Оплатит»: PR-директор Гусейна Гасанова о незаконных «покатушках» в Самаре

В сети бурно обсуждают недостойное поведение популярного Youtube-блогера Гусейна Гасанова. Контент-мейкер незаконно прокатился на крыше автомобиля по центру Самары. Во время поездки знаменитость и его товарищи нарушили множество правил дорожного движения. Верхом наглости возмущенные жители города сочли то, что Гасанов транслировал свои «покатушки» в Instagram. Инцидент прокомментировала PR-директор звезды Юлия.

«Я с ним поговорю, что так делать не надо. Но скажите мне, пожалуйста, вы реально считаете, что в Самаре без Гусейна никто никогда так не ездил? Да, он сделал не очень хорошо, да, он всю ответственность на себя возьмет. Но вы видели, сколько людей были рады его приезду? Видели, как он фотографировался со всеми?» — сказала представитель блогера.

По словам PR-директора Гусейна Гасанова, известный ютубер может себе позволить оплатить любые штрафы, которые ему выпишут.

«Что касается всех штрафов и нарушений: я уверена — все, что он нарушил, он оплатит!» — заявила пиарщик звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Гусейн Гасанов в Самаре покатался на крыше машины и подрался с охраной.