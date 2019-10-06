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Блогер Гусейн Гасанов в Самаре покатался на крыше машины и подрался с охраной

, 18:39 Видео 62

Видео дерзких покатушек по центру города и потасовки на выходе из ночного заведения множатся в соцсетях.

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Фото, видео: Instagram @gusein.gasanov, @serg.vasilevich

Известный блогер Гусейн Гасанов вечером в субботу, 5 октября, «поставил на уши» Самару, устроив дерзкие покатушки на автомобилях по центру города с нарушением всех мыслимых правил дорожного движения и, успев подраться с охраной одного из клубов. При этом говорящее само за себя видео звезда Instagram не постеснялся выложить в сторис на своей странице.

«Самара, простите, что город на уши поставили. Мы завтра уедем. Но вы красавцы, я люблю вас, банда!» — говорит за кадром Гасанов, двигаясь по городу на крыше красного джипа.

На кадрах видно, что сопровождающая его команда с громкими криками едет по Самаре в автомобилях, пересекая двойную сплошную, высовываясь на ходу в окна, стоя на крышах машин.

Другие пользователи соцсетей опубликовали видео из ночного клуба. На нем охрана заведения досматривает блогера на входе, что очень ему не понравилось. Попав все-таки внутрь, Гусейн со сцены высказался в адрес фейсконтроля в непечатных выражениях. На выходе охранники решили спросить с гостя «за базар», в результате чего завязалась короткая потасовка, из которой блогер быстро ретировался в машину.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, координатор проекта «Трезвая Россия» Ильяс Магдиев показал в своем Instagram, как катается по «выделенке» на Кутузовском проспекте в Москве.

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