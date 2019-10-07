Умерла боровшаяся с онкологией звезда КВН

Супруга капитана команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова умерла в московской клинике в понедельник, 7 октября, после борьбы с онкологическим заболеванием.

«Дорогие друзья, все кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению нам не удалось спасти Женю. Сегодня в шесть утра она скончалась в клинике в Москве. Еще раз спасибо всем кто не остался равнодушен. Пусть у вас в жизни все будет хорошо», — написал на своей странице в ВКонтакте Сергей Жариков.

Диагноз 39-летней участнице мурманской команды поставили лишь в сентябре. Болезнь поздно дала о себе знать. Как сообщал ранее 5-tv.ru, медики диагностировали четвертую стадию «саркомы желудка».

«Сборная Снежногорска» — чемпионы Мурманской лиги и полуфиналисты Высшей лиги МС КВН сезона 2019 года.