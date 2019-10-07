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За оскорбление бабушки-блогера Ваенга может оказаться в суде

, 17:39 Эфирная новость 152

Некоторое время назад певица едко прокомментировала пост тихой пенсионерки из Тюмени. В итоге: на страницу тюменки обрушилась слава, а Ваенга закрыла свой Instagram.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, 5-tv.ru

Певица Елена Ваенга обрушилась с критикой на тихую пенсионерку из Тюмени. Артистка неожиданно обратила внимание на кулинарный блог, который ведет домохозяйка, и написала неприятный комментарий.

«Божечки, какой добрый, милый, безобидный аккаунт. Добро, пирожки, внуки, а на самом деле это просто бизнес-страница», — написала певица.

А еще богатым столом пенсионерку попрекнула.

Бабушка из Тюмени Ольга Ивановна говорит, не сразу и поняла, что ее хотят обидеть. Еле пробралась сквозь специфическую пунктуацию певицы и очень расстроилась. Ну какой, говорит, бизнес.

В результате — на страницу пенсионерки обрушилась слава, а вот Ваенге пришлось закрыть свой Instagram.

Ян Воскресенский поговорил с юристами и выяснил, что у этой истории есть судебные перспективы.

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