Стали известны причины пожара в автобусе в московском тоннеле

Движение транспорта на северо-западе Москвы к этому часу восстановлено. Коллапс произошел из-за пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле — там загорелся автобус.

Причиной, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Фото и видео с клубами черного дыма моментально заполнили страницы соцсетей. Пассажиры самостоятельно покинули горящий салон, никто из них не пострадал.

С огнем спасатели справились за 15 минут, но движение по тоннелю пришлось перекрыть в обе стороны. Столичных автомобилистов попросили искать пути объезда.

А в Туве 14 человек пострадали в автобусной аварии на трассе «Енисей». Полиция уже установила, что произошла разгерметизация заднего колеса — 66-летний водитель не справился с управлением, и микроавтобус перевернулся. Известно, что лицензии на пассажирские перевозки у него не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельной аварии с участием маршрутки в Курске.