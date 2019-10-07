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Стали известны причины пожара в автобусе в московском тоннеле

, 20:53 Эфирная новость 48

Коллапс произошел в Алабяно-Балтийском тоннеле по направлению к Подмосковью.

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Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru

Движение транспорта на северо-западе Москвы к этому часу восстановлено. Коллапс произошел из-за пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле — там загорелся автобус.

Причиной, по предварительным данным, стало короткое замыкание. Фото и видео с клубами черного дыма моментально заполнили страницы соцсетей. Пассажиры самостоятельно покинули горящий салон, никто из них не пострадал.

С огнем спасатели справились за 15 минут, но движение по тоннелю пришлось перекрыть в обе стороны. Столичных автомобилистов попросили искать пути объезда.

А в Туве 14 человек пострадали в автобусной аварии на трассе «Енисей». Полиция уже установила, что произошла разгерметизация заднего колеса — 66-летний водитель не справился с управлением, и микроавтобус перевернулся. Известно, что лицензии на пассажирские перевозки у него не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельной аварии с участием маршрутки в Курске.

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