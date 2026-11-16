На западе Москвы загорелся горнолыжный комплекс «Лата Трэк»

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 48 0

Для борьбы с возгоранием планируют привлечь авиацию.

В Москве горит горнолыжный курорт Лата Трэк — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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На западе Москвы загорелся горнолыжный комплекс «Лата Трэк». Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По информации инсайдера, огонь начался в складском помещении на Крылатской улице. Затем пламя перекинулось на соседнюю постройку. При пожаре обрушилась кровля двухэтажного административного здания. Информация о пострадавших не поступала.

Существует угроза дальнейшего распространения огня. Площадь пожара достигла 1,7 тысячи квадратных метров. К ликвидации планируют привлечь больше сил, включая авиацию. Причины и обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Ранее в пятизвездочном отеле в центре Москвы произошел взрыв. На кухне заведения во время приготовления пищи взорвался газовый баллончик. Инцидент произошел по адресу: улица Охотный Ряд, дом 2. По данным источника 5-tv.ru, в результате пострадала 45-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее ожоги первой степени лица, шеи и предплечья. Обстоятельства происшествия выясняются. Информации о других пострадавших отсутствует.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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На западе Москвы загорелся горнолыжный комплекс «Лата Трэк»

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