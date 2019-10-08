Гороскоп на 8 октября: Скорпионы, попробуйте тантрический секс!

Человеку свойственно ошибаться. Эта старая поговорка — ваш сегодняшний девиз. Найдите в себе силы простить собственные ошибки и освободитесь от бремени, которое вы взвалили на себя. Звезды также советуют пересмотреть свои взгляды на ключевые моменты вашей жизни. Замена страха любовью и негодования благодарностью — это ключ к изменению вашего мира.

Близнецы, вы можете быть кем угодно, но только не жертвой. Вспомните о том, какие вы сильные. Вы не заслуживаете того, чтобы быть с кем-то, кто заставляет вас сомневаться в этом. Отсутствие поддержки может быть темой, с которой некоторые из вас борются. Обсудите это с партнером и дайте ему шанс сделать шаг вам навстречу.

Человеческий разум одновременно сложен и красив — он избирателен в отношении информации, которую он хранит, и осторожен в защите себя самого от боли. Могут ли плохие воспоминания о вашем прошлом помешать вам испытать радость и гармонию в настоящем, Тельцы? Нет — это ложь, которой ваш разум пытается подстраховаться и уберечь вас от возможных разочарований. Вместо того, чтобы представлять себе худший сценарий, поговорите с кем-нибудь. Вы поймете, что все ваши страхи — только в вашей голове.

Овны, поблагодарите судьбу за то, что ее таинственные силы работают сверхурочно, чтобы вы были счастливы во всех отношениях! Представители знака, которые уже состоят в паре, сегодня могут отдохнуть вместе или начать планировать свой следующий большой отпуск. Те, кто в отношениях на расстоянии, будет иметь возможность встретиться с любимым.

Раки, не вините себя за ошибки. Весы, хватит воевать с бывшими! Состоящие в отношениях Овны сегодня могут отдохнуть вместе или начать планировать свой следующий большой отпуск.

♌ Лев

Вот вам новое прочтение классической истории Золушки для вдохновения: когда принц находит свою возлюбленную с хрустальной туфелькой в руках, она благосклонно принимает ее и отправляет принца восвояси. А туфли — теперь ведь их снова две — продает за бешеные деньги и становится успешной бизнесвумен. Если вас, Львы, чему и научила жизнь, так это не соглашаться на меньшее. Особенно когда вы так много делаете для своего благополучия.

Космический совет: не разменивайтесь по мелочам.

♍ Дева

Что, Девы, проснулись с чувством, что готовы простить и позволить себе все? Ну так это звезды виноваты — вам остается только принять их решение. В меню развлечение на сегодня — любые действия, которые позволят вам ощутить себя максимально тонкой натурой. Не говоря уже о хорошей еде и музыке. Есть ли концерт или художественный район, который вы так хотели исследовать? Не ждите особого приглашения — отправляйтесь туда прямо сейчас!

Космический совет: раскройте свою чувственность.

♎ Весы

Если вы слишком сосредоточены на прошлом, вы упускаете то, что вам предлагают в данный момент. Вы позволите вчерашнему дню на пути завтрашнего? Имейте в виду — именно так ваш разум саботирует ваше же счастье. Помните, вы заслуживаете радости и гармонии в каждый момент. Некоторые из вас могут обнаружить, что ваш бывший друг или экс-возлюбленный хочет наладить добрые отношения. Творите мир, а не войну, Весы.

Космический совет: не стоит продолжать держаться за обиды прошлого.

♏ Скорпион

Скорпионов, у которых есть партнер, прямо-таки обуревает страсть! Помните о том, что эксперименты, приводящие к сломанной кровати — не всегда то, что нужно. В данном случае вам стоит уделить внимание укреплению связи на более высоком уровне — впрочем, использовать язык осязания не возбраняется. Тантрический секс станет идеальной практикой для достижения этой цели.

Космический совет: не зацикливайтесь только на благополучии в постели и уделите внимание другим сторонам отношений.

♐ Стрелец

Ваш статус отношений: свободен и непокорен! Не позволяйте миру указывать вам, как вы должны или не должны жить. Стрельцы, вы делаете то, что делаете до тех пор, пока занятие приносит вам покой и счастье. Для представителей знака в отношениях сейчас непростой период. Однако помните, что любой шторм всегда кончается — и из этой неурядицы вы тоже выйдете с сияющей улыбкой. Космический совет: не позволяйте окружающим принимать решения за вас.

♑ Козерог

Неожиданный всплеск кокетства ожидает Козерогов — легкий флирт позволят себе даже самые консервативные из вас. Это не обязательно должно вести к какому-то продолжению, если вам этого не хочется. Вы можете вести глубокие беседы или молча прогуливаться в компании симпатичного человека. Для свободных представителей знака, которые хотели бы завершить встречу жарким сексом, возможность сделать это появится ближе к тому времени, когда солнце будет садиться. Главное на сегодня — прислушиваться к своим желаниям и следовать им. Космический совет: главное на сегодня — прислушиваться к своим желаниям и следовать им.

♒ Водолей

Конфликты, окружающие вас сейчас, мешают вам увидеть любовь. От чего вы бежите, Водолеи? Что вас так пугает? Любовь — это игра, в которой победа и поражение чаще всего означают одно и то же. Проведите этот день наедине с собой — и подумайте о том, что на самом деле является источником ваших страхов.

Космический совет: не бойтесь любить!

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня вы чрезвычайно чувствительны, так что держитесь подальше от токсичных людей и суровых условий. Для вас это единственный способ сохранить умиротворенное настроение. Некоторые из вас могут испытывать дисгармонию в отношениях. Вам кажется, что ваша половинка не поддерживает вас? Пришло время обсудить это с партнером.

Космический совет: держитесь подальше от всего, что может вас расстроить.

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