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Мужчина погиб при попытке взломать банкомат Сбербанка

, 7:15 Фото 139

Комплекс для выдачи денег взорвался в Череповце.

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Фото, видео: МЧС РФ

Мужчина погиб в результате взрыва, который произошел при попытке взломать банкомат Сбербанка. По данным 5-tv.ru, ЧП произошло во вторник, 8 октября, на первом этаже жилого многоквартирного дома на улице Моченкова, 18.

Известно, что из-за взрыва возникли повреждения внутри помещения офиса Сбербанка, однако несущие конструкции пятиэтажного здания не пострадали. Обстоятельства инцидента выясняются. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что из взорванного банкомата в Москве украли 11 миллионов рублей.

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