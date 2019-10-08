Мужчина погиб при попытке взломать банкомат Сбербанка

Мужчина погиб в результате взрыва, который произошел при попытке взломать банкомат Сбербанка. По данным 5-tv.ru, ЧП произошло во вторник, 8 октября, на первом этаже жилого многоквартирного дома на улице Моченкова, 18.

Известно, что из-за взрыва возникли повреждения внутри помещения офиса Сбербанка, однако несущие конструкции пятиэтажного здания не пострадали. Обстоятельства инцидента выясняются. На месте работают сотрудники полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что из взорванного банкомата в Москве украли 11 миллионов рублей.