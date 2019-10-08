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  4. Китайский контейнеровоз Сosco England сел на мель у берегов Владивостока

Китайский контейнеровоз Сosco England сел на мель у берегов Владивостока

, 7:29 Эксклюзивное видео 42

В настоящий момент судно транспортировано на безопасную глубину.

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Фото, видео: kees torn / wikimedia.org, 5-tv.ru

У берегов Владивостока сел на мель контейнеровоз Сosco England, осуществляющий перевозку грузов под флагом Гонконга. Судно отнесло на мель шквалистым ветром во вторник, 8 октября.

Контейнеровоз сорвало с якоря, и он сел на мель неподалеку от острова Скрыплева. В результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал. В настоящий момент вопрос о транспортировке судна на безопасную глубину уже решен. В Морском спасательно-координационном центре Владивостока сообщили о том, что Сosco England сняли с мели. Повреждений судна и разлива топлива нет.

«Спасательную» операцию по снятию Сosco England с мели осуществляли буксиры «Добрыня» и «Богатырь». Транспортировка осуществлялась с трудом — вес судна составляет более 150 тонн.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что паром с пассажирами сел на мель в Якутии.

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