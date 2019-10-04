  1. Пятый канал
  4. Паром с пассажирами сел на мель в Якутии

Паром с пассажирами сел на мель в Якутии

, 6:55 25

На буксире с баржей находились 40 человек и 20 единиц техники.

Фото: ТАСС / Смирнов Владимир

Вечером в четверг 3 октября паром с баржой, груженный автомобилями, сел на мель в Томпонском районе Якутии. В настоящий момент пассажиров, находившихся на судне, перевозят на сушу.

Инцидент произошел на реке Алдан неподалеку от села Кэскил в 500 метрах от берега. Пострадавших, по предварительной информации, нет. 40 пассажиров всю ночь провели на судне.

Утром 4 октября был организован их трансфер на трех моторных лодках до ближайшей гостиницы, где им предоставят бесплатное питание и ночлег, пишет сайт Ysia.ru.

На борту судна находится 20 автомобилей. По предварительным данным, паром сел на мель из-за технических неполадок. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Томской области теплоход сел на мель и начал тонуть.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.13
-0.31 71.30
-0.17
Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье

Последние новости

7:09
Супруга Александра Реввы нежится на курорте на фоне сказочного пейзажа — фото
7:01
В Петербурге обрушился склад, полыхающий на площади 3900 квадратов —кадры с места
6:55
Паром с пассажирами сел на мель в Якутии
6:47
Красотка из Гатчины стала первой русской моделью plus-size на Парижской неделе моды
6:40
Видео: Перминова в откровенном бикини похвасталась упругой нижней частью тела
6:31
150 килограммов незаконно пойманной рыбы нашли в самолете ДОСААФ в Забайкалье

Сейчас читают

Гороскоп на 4 октября: Девы, опасайтесь за свое здоровье
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!
«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев