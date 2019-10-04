Паром с пассажирами сел на мель в Якутии

Вечером в четверг 3 октября паром с баржой, груженный автомобилями, сел на мель в Томпонском районе Якутии. В настоящий момент пассажиров, находившихся на судне, перевозят на сушу.

Инцидент произошел на реке Алдан неподалеку от села Кэскил в 500 метрах от берега. Пострадавших, по предварительной информации, нет. 40 пассажиров всю ночь провели на судне.

Утром 4 октября был организован их трансфер на трех моторных лодках до ближайшей гостиницы, где им предоставят бесплатное питание и ночлег, пишет сайт Ysia.ru.

На борту судна находится 20 автомобилей. По предварительным данным, паром сел на мель из-за технических неполадок. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Томской области теплоход сел на мель и начал тонуть.