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Эстонцы не могут получить электронную визу для посещения Петербурга из-за ошибок

, 8:14 10

Неделя действия упрощенного въезда в Северную столицу выявила типичные описки в документах, из-за которых поездка может сорваться.

Фото: РИА Новости / Евгений Ашихмин

Приехать в Петербург по бесплатной электронной визе, оформленной всего за три-четыре дня, туристы из 53 стран мира могут уже неделю — нововведение начало действовать с 1 октября. За это время в Эстонии выявили типичные ошибки, из-за которых у граждан этой страны поездка может сорваться.

Как пишет интернет-портал err.ee, дело в том, что в эстонских именах и фамилиях часто встречаются специальные буквы, такие как ä, ö или š. Многие при заполнении визовой анкеты допускают ошибки при их написании или путают местами поля для фамилии и имени. Из-за этого в получении электронной визы им отказывают.

«В паспорте под фотографией есть специальная так называемая машиночитаемая строка. Имя в ходатайство надо вписать так, как там указано», — цитирует издание члена правления компании-перевозчика Lux Express Райта Реммеля.

Отмечается также, что за неделю с момента открытия упрощенного посещения Санкт-Петербурга от туристов поступило более шести тысяч заявок, и треть из них приходится как раз на Эстонию, а пропускной пункт на границе с этой страной — в Ивангороде является одним из самых популярных мест пересечения границы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об упрощенном посещении Санкт-Петербурга по бесплатной электронной визе.

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