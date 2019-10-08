Эстонцы не могут получить электронную визу для посещения Петербурга из-за ошибок

Приехать в Петербург по бесплатной электронной визе, оформленной всего за три-четыре дня, туристы из 53 стран мира могут уже неделю — нововведение начало действовать с 1 октября. За это время в Эстонии выявили типичные ошибки, из-за которых у граждан этой страны поездка может сорваться.
Как пишет интернет-портал err.ee, дело в том, что в эстонских именах и фамилиях часто встречаются специальные буквы, такие как ä, ö или š. Многие при заполнении визовой анкеты допускают ошибки при их написании или путают местами поля для фамилии и имени. Из-за этого в получении электронной визы им отказывают.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об упрощенном посещении Санкт-Петербурга по бесплатной электронной визе.