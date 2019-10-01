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  4. С 1 октября в Петербурге и Ленобласти туристам начали выдавать электронные визы

С 1 октября в Петербурге и Ленобласти туристам начали выдавать электронные визы

, 22:57 Эфирная новость 22

Упрощенный въезд позволит иностранным туристам находиться в Северной столице и области неделю.

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Фото, видео: ТАСС / Пименов Роман; 5-tv.ru

И еще одно нововведение — с этого дня в Петербурге и Ленинградской области начали выдавать туристам электронные визы. Всего 3-4 дня, и можно целую неделю бродить по городу на Неве.

Эксперимент с упрощенным въездом уже с успехом реализуют в Калининграде и на Дальнем Востоке.

В этом сезоне Санкт-Петербург принял рекордное количество туристов и похоже останавливаться на этом не собирается. Власти прочат городу 12 миллионов гостей. Ведь с сегодняшнего дня воздушные ворота Северной столицы начинает принимать туристов по электронным визам, то есть попасть сюда на неделю теперь можно абсолютно бесплатно, всего лишь нажав на кнопку.

Кому из иностранцев теперь не нужно платить за пропуск в Россию, и как это вообще работает, расскажет Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербург по электронной визе смогут приехать граждане 53 стран.

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