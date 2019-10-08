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Роскачество назвало лучшие мобильные приложения мессерджеров

, 9:30 22

Организация исследовала 49 наиболее популярных мобильных приложений в российском сигменте App Store и Google Play по 68 параметрам. Telegram в исследование не вошел.

Фото: ТАСС / Донат Сорокин

Специалисты Роскачества составили рейтинг мессенджеров, исследовав 49 наиболее популярных мобильных приложений в российском сегменте App Store и Google Play по 68 параметрам. Результат опубликован на официальном сайте организации.

Telegram в исследование не вошел, поскольку доступ к нему на территории РФ ограничен по требованию Роскомнадзора.

В результате наиболее функциональными названы «ТамТам», ICQ и «Mail.ru Агент». Наиболее удобными — Messenger (Facebook) для iOS, а также Threema, «ВКонтакте» и Skype.

Установлено также, что наиболее защищенными являются Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire для iOS, а также Wickr Me, Viber, Threema и Signal для Android

Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения WhatsApp, Viber и Skype для iOS и WhatsApp, Viber и Threema для Android.

Ранее 5-tv.ru публиковал составленный Роскачеством рейтинг смартфонов.

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