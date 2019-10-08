В Санкт-Петербурге у режиссера «Ленфильма» пропала 24-летняя дочь

В Санкт-Петербурге советский и российский кинорежиссер Виктор Бутурлин обратился с заявлением в полицию о пропаже дочери Анастасии.

24-летняя девушка-студентка ушла из дома 5 октября на встречу со знакомыми и до сих пор не вернулась. Мобильный телефон пропавшей отключен. Дочь Виктора Бутурлина обучается в Санкт-Петербургском государственном институте культуры на третьем курсе факультета реставрации.

Дочь кинорежиссера культовых российских сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» ушла из дома в клетчатом пальто и черных кожаных сапогах. Правоохранительными органами по данному факту проводятся розыскные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал, что у актера Ивана Краско объявился и тут же пропал внебрачный сын.