Астронавт НАСА награжден российским орденом Мужества за полет на аварийном Союзе

Американский астронавт Николас Хейг, стартовавший вместе с Алексеем Овчининым на аварийном «Союзе» в октябре 2018 года, награжден российским орденом Мужества. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

«За мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур наградить Орденом Мужества Хейга Николаса Тайлера — астронавта Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, гражданина США», — говорится в документе.

Полет ракеты «Союз-ФГ» 11 октября 2018 года был прерван через три минуты после старта. Космический корабль успел поднялся на высоту около 80 километров и, к счастью, благополучно приземлиться в 400 километрах от космодрома. Экипаж — Овчинин и Хейг — не пострадал. Они отправились на МКС через пять месяцев, а несколько дней назад вернулись на Землю.

Тем же указом, опубликованным во вторник, 8 октября на официальном портале правовой информации, ордена и медали присуждаются целому ряду граждан. В частности, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждена художественный руководитель хора имени Пятницкого Александра Пермякова, орденом Дружбы — худрук театра «Шалом» Альберт Левенбук. Артист Малого театра Сергей Еремеев награжден орденом Почета.

Кроме того, орден Дружбы присужден председателю Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Кириллу Владимиру Легойде. Орденом Дружбы награждены также духовный лидер Дагестана Ахмед Абдулаев и председатель Совета иудейских общин республики Валерий Дибияев.

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