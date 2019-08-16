Путин подписал указ о награждении пилотов А-321 званием «Герой России»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина А-321 званием «Герой России». Пять бортпроводников получат ордена Мужества.

Заявление об этом президент России сделал на заседании Совбеза РФ в Анапе в пятницу, 16 августа.

«Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества», — сообщил глава государства.

Также он выразил надежду, что подобных авиапроисшествий будет в нашей стране как можно меньше или не происходило вообще.

Накануне, командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин при отключенных двух двигателях и без выпущенных шасси благополучно посадили самолет с 224 пассажирами на кукурузное поле в Подмосковье. По предварительной информации, причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек. В результате аварийной посадки пострадали 76 человек, погибших нет.

Это авиапроисшествие уже прозвали «Чудо в Жуковском».