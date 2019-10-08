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Российский «Аэрофлот» вновь признан лидером среди авиаперевозчиков

, 13:58 Эфирная новость 26

Второй год подряд компания становится обладателем международной премии Business Traveller Awards — как лучшая в Восточной Европе.

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Фото, видео: ТАСС / Максим Григорьев, 5-tv.ru

Российский «Аэрофлот» вновь признан лидером среди авиаперевозчиков. Второй год подряд компания становится обладателем международной премии Business Traveller Awards — как лучшая в Восточной Европе. Престижную награду вручают в Лондоне, учредитель — авторитетный британский журнал Business Traveller. Это популярное издание о путешествиях премиального уровня. Его читатели как раз и выбирают лучшие компании в индустрии.

«Думаю, что „Аэрофлот“ становится все лучше и лучше. У компании отличный онлайн-сервис. И ее успех признали читатели, которые проголосовали за нее. Я и сам летаю „Аэрофлотом“. И в последние годы вижу все эти улучшения», — заявил главный редактор Business Traveller UK Том Отли.

Высокую оценку «Аэрофлот» получает не только от пассажиров, но и от экспертного сообщества. Этой осенью авиационная ассоциация АПЕКС в третий раз продлила российскому перевозчику рейтинг «пять звезд». Это высшая оценка для глобальной авиакомпании. Таких в мире насчитывается чуть больше двадцати.

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