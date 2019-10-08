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  4. Школьница выпрыгнула из окна, спасаясь от грабителей в Ленинградской области

Школьница выпрыгнула из окна, спасаясь от грабителей в Ленинградской области

, 14:10 55

Трое неизвестных ворвались ночью в квартиру, избили мужчину, выстрелили в его тещу и скрылись.

Фото: www.globallookpress.com / Frank May

В Ленинградской области ищут троих преступников, совершивших в ночь на вторник, 8 октября, вооруженное нападение на квартиру во Всеволожске. Как сообщили 5-tv.ru в полиции, трое неизвестных ворвались в жилище, выстрелили из неустановленного оружия в 63-летнюю хозяйку и принялись избивать ее 43-летнего зятя, требуя документы на квартиру, наркотики и оружие, затем выволокли на улицу и продолжили бить там. Тем временем 15-летняя дочь пострадавшего, испугавшись шума, выпрыгнула в окно второго этажа и сообщила о происходящем в полицию.

Налетчики скрылись так ничего и не похитив. Все трое пострадавших госпитализированы. Женщина — с переломом подбородка, мужчина с различными травмами от побоев, девочка — с кататравмой. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, приметы подозреваемых разосланы нарядам полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о разбойном нападении на дом председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой ­ — женщина отбилась от нападавшего стулом.

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