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Подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову задержан по горячим следам

, 15:51 Видео 13

Предполагаемый злоумышленник пробрался в дом председателя Центризбиркома РФ ночью 6 сентября и ударил ее несколько раз электрошокером.

Фото : ТАСС/Савостьянов Сергей, 5-tv.ru

Сотрудникам подмосковной полиции задержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову по горячим следам. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Известно, что мужчина — уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения. В скором времени он будет доставлен в следственные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что злоумышленник пробрался в дом главы ЦИК ночью 6 сентября в тот момент, когда женщина уже спала. Около часа ночи Элла Памфилова проснулась, услышав мяуканье кошки, которая просилась на улицу. Спустившись на первый этаж дома, она увидела незнакомого ей мужчину среднего роста.

Элла Памфилова моментально среагировала на ситуацию и стала обороняться — бросила в мужчину стулом и начала его царапать. В ходе драки мужчина не произнес ни звука и поняв, что проигрывает схватку с женщиной, ударил ее несколько раз электрошокером в живот. Глава ЦИК потеряла сознание. В этот момент злоумышленник скрылся, ничего не похитив.

Придя в себя, Элла Памфилова вызвала полицию и скорую. Впоследствии она отказалась от помощи медиков.

 

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