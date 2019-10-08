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  4. Видео: в страшном ДТП с КАМАЗом под Вологдой погибли местные чиновницы

Видео: в страшном ДТП с КАМАЗом под Вологдой погибли местные чиновницы

, 17:14 Эксклюзивное интервью 41

После столкновения легковой автомобиль улетел в кювет и загорелся.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Четыре человека погибли в жуткой автомобильной аварии под Вологдой. Среди жертв ДТП оказались две чиновницы.

Как сообщили в региональном Управлении МВД России, столкновение легкового автомобиля марки Renault Logan и грузового КАМАЗа произошло утром во вторник, 8 октября, на 56-м километре автодороги «Вологда — Новая Ладога».

Предположительно, 37-летний водитель «легковушки» пытался обогнать грузовик, но не справился с управлением машины — иномарку вынесло с трассы, она упала в кювет и загорелась. В результате ДТП погибли четыре человека — водитель Renault и три его пассажирки 1974, 1972 и 1986 годов рождения. В администрации Череповца подтвердили, что погибшие были их сотрудниками.

«Действительно, три сотрудницы администрации были в командировке в области, и попали в ДТП. Три сотрудницы и водитель», — подтвердили 5-tv.ru в городской администрации.

Одна из погибших занимала должность начальника отдела сельского хозяйства администрации района, вторая погибшая работала начальником сектора отдела муниципальной службы кадров и защиты информации, третья женщина работала в комитете имущественных отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельной аварии с участием маршрутки в Курске — в ДТП погибли два человека, еще шестеро получили травмы.

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