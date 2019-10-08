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Человечеству предрекли новую глобальную катастрофу из-за нехватки фосфора

, 8:41 41

Тотальный голод может охватить Землю уже через 40 лет.

Фото: picture alliance / ZB

Ученые уверены, что в обозримом будущем человечество столкнется с нехваткой продуктов питания из-за дефицита фосфора, применяемого в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Если не прекратить расточительное использование минерального удобрения, в конце концов, это приведет к тотальному голоду, пишет Science Alert.

Международная группа экспертов установила, что за последние полвека количество используемого фосфора для удобрений выросло в 50 раз. Самые оптимистичные исследования говорят о том, что при таком уровне потребления фосфорных удобрений, минеральное вещество полностью исчезнет через 400 лет. По прогнозам более пессимистичных ученых, фосфор на Земле закончится уже через 40 лет.

Эксперты назвали ряд антикризисных мер, способных остановить повсеместный дефицит фосфора. Так, по мнению исследователей, нужно ограничить использование вещества в качестве удобрения, а также разработать систему, при которой фосфаты можно будет использовать многократно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученый предсказал глобальный дефицит воды на Земле.

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