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  4. Кириенко рассказал о новых направлениях конкурса «Лидеры России»

Кириенко рассказал о новых направлениях конкурса «Лидеры России»

, 2:04 Эфирная новость 14

Первый заместитель администрации президента РФ подчеркнул, что особую заинтересованность в нем проявляли последние два года Минздрав и медицинская общественная палата.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Начался третий этап конкурса Лидеры России. Почти 46 тысяч человек подали заявки на участие — и это только в первые дни после объявления регистрации. Проект, по словам организаторов, по-прежнему востребован среди управленцев. Но в этом году проявить себя смогут и представители других профессий.

«У нас появляется отдельный трек для ученых — наука и образование. У нас давно медицинская общественная палата и Минздрав уже года два трясут по поводу того, что должен появиться отдельный трек — здравоохранение. Здесь очень важно, что запрос именно науки и здравоохранения связан не только с развитием и обучением, но и с реальной потребностью в назначениях», — заявил первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала девушек активнее участвовать в конкурсе. По ее словам, женщины-управленцы — более собранные и всегда доводят дело до конца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каким будет уже третий по счету конкурс «Лидеры России» и чем он важен для развития системы управленцев в нашей стране.

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