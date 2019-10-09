Кириенко рассказал о новых направлениях конкурса «Лидеры России»

Начался третий этап конкурса Лидеры России. Почти 46 тысяч человек подали заявки на участие — и это только в первые дни после объявления регистрации. Проект, по словам организаторов, по-прежнему востребован среди управленцев. Но в этом году проявить себя смогут и представители других профессий.

«У нас появляется отдельный трек для ученых — наука и образование. У нас давно медицинская общественная палата и Минздрав уже года два трясут по поводу того, что должен появиться отдельный трек — здравоохранение. Здесь очень важно, что запрос именно науки и здравоохранения связан не только с развитием и обучением, но и с реальной потребностью в назначениях», — заявил первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала девушек активнее участвовать в конкурсе. По ее словам, женщины-управленцы — более собранные и всегда доводят дело до конца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каким будет уже третий по счету конкурс «Лидеры России» и чем он важен для развития системы управленцев в нашей стране.