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  4. Тайна послания в бутылке: на бразильский пляж выбросило записку советских моряков

Тайна послания в бутылке: на бразильский пляж выбросило записку советских моряков

, 22:58 Эфирная новость 34

Когда наши соотечественники помогли расшифровать текст, выяснился удивительный и совершенно неожиданный факт.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Molter, 5-tv.ru

Найденное послание 40-летней давности на русском языке трудно оценить в денежном эквиваленте.

Пожелтевшая от времени бумага находилась в бутылке, которую выбросило на бразильский пляж. Находку сделали местные студенты и тут же отнесли ее преподавателям. Те, не зная языка, выложили письмо в социальные сети, где уже наши соотечественники смогли расшифровать текст.

Выяснилось, что послание было написано советскими моряками предположительно в 80-е годы прошлого столетия. Они шутят над действующим в то время «сухим законом» и рассказывают, что в знак протеста распили бутылку вина, в которую и запаковали записку.

Ее, к слову, уже передали в лабораторию университета по сохранению артефактов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о послании советского моряка, найденного на Аляске.

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