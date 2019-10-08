Тайна послания в бутылке: на бразильский пляж выбросило записку советских моряков

Найденное послание 40-летней давности на русском языке трудно оценить в денежном эквиваленте.

Пожелтевшая от времени бумага находилась в бутылке, которую выбросило на бразильский пляж. Находку сделали местные студенты и тут же отнесли ее преподавателям. Те, не зная языка, выложили письмо в социальные сети, где уже наши соотечественники смогли расшифровать текст.

Выяснилось, что послание было написано советскими моряками предположительно в 80-е годы прошлого столетия. Они шутят над действующим в то время «сухим законом» и рассказывают, что в знак протеста распили бутылку вина, в которую и запаковали записку.

Ее, к слову, уже передали в лабораторию университета по сохранению артефактов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о послании советского моряка, найденного на Аляске.