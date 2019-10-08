День Иоанна Богослова: Что можно и нельзя делать 9 октября

Православный мир в среду, 9 октября, вспоминает преставление святого апостола Иоанна Богослова — автора одного из четырех Евангелие Нового Завета.

Этот святой очень почитаем среди верующих, он был одним из первых и любимых учеников Иисуса Христа, который перед своим распятием повелел апостолу оберегать Деву Марию.

После произошедшего на Голгофе все последующее время Иоанн Богослов шествовал по городам, проповедуя Евангелие и привлекая в веру множество людей. Он чудесным образом исцелял больных людей, изгонял бесов проповедями.

Преставился Иоанн Богослов, когда ему было больше 100 лет.

Что нельзя делать в этот день:

Так как святой апостол всегда помогал людям, то сегодня категорически нельзя отказывать всем нуждающимся.

День является поминальным, а потому провести его нужной с верой в душе и сердце, заботой о близких и смирении. Не рекомендуется употреблять спиртные напитки, переедать, сквернословить, ссориться, обманывать, веселиться.

Что можно делать в этот день:

Желательно сходить в храм и помолиться образам Святого апостола Иоанна Богослова об исцелении, о даровании детей и укреплении супружеских уз, помянуть усопших. Издавна считалось, что до обеда в этот день физически трудиться можно, но после — нет, дабы не навлечь ненастье.

Влияние Луны: позитивное, однако все начатые дела стоит довести до конца. Благоприятное время для заключения брака и помолвки.

Именины: Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Афанасий, Ефрем.

Сновидения: символичны. Что именно приснится, то и занимает главное место в жизни человека на данном жизненном этапе.

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