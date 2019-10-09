Берлускони прибыл в Сочи по случаю дня рождения Путина

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прибыл в Сочи по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина. На встрече итальянский политик с российским лидером обсудили международную ситуацию и отношения Москвы и Рима. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

« Я нахожусь в Сочи, в Российской Федерации, где я встретился с президентом Владимиром Путиным по поводу его дня рождения », — написал Берлускони на своей странице в Facebook.

Facebook @SilvioBerlusconi

Предыдущая встреча политиков состоялась 4 июля в Риме во время официального визита Владимира Путина в столицу Италии.

Президент России отмечал свое 67-летие в понедельник, 7 октября. Этот день глава государства решил провести на природе в кругу родных и близких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коллеги поздравили Путина с днем рождения.