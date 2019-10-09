Берлускони прибыл в Сочи по случаю дня рождения Путина

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прибыл в Сочи по случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина. На встрече итальянский политик с российским лидером обсудили международную ситуацию и отношения Москвы и Рима. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
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Предыдущая встреча политиков состоялась 4 июля в Риме во время официального визита Владимира Путина в столицу Италии.
Президент России отмечал свое 67-летие в понедельник, 7 октября. Этот день глава государства решил провести на природе в кругу родных и близких.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коллеги поздравили Путина с днем рождения.