Ушаков подвел итоги переговоров Путина, Уиткоффа и Кушнера

Помощник президента России Юрий Ушаков подвел итоги переговоров Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Дональда Трампа — Джаредом Кушнером. Встреча состоялась 5 сентября и продлилась более трех часов.

«Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной. Беседа по крайне серьезным вопросам продолжалась как в рабочем, так и в неформальной обстановке за обеденным столом», — отметил Ушаков.

По словам помощника президента, Путин высоко оценил роль американских посредников и передал Дональду Трампу наилучшие пожелания, отметив его искренние усилия по поиску взаимоприемлемых решений по украинскому урегулированию.

Российская сторона дала четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, отметив реальные успехи армии и подтвердив уверенность в достижении поставленных целей. Путин подчеркнул необходимость устранения всех первопричин конфликта и подтвердил готовность продолжать совместную работу с американцами.

«Американцы взяли на заметку один момент, на который наш президент специально обратил внимание, а именно, что киевский режим уже перестал скрывать свою сущность, занявшись перезахоронением одних из самых главных нацистских преступников», — сказал Ушаков.

Уиткофф и Кушнер серьезно подготовились к поездке в Россию. Они не просто высказали заинтересованность в переговорах, но и представили ряд соображений о возможных путях урегулирования. Они также пообещали использовать полученные от российского президента оценки в ходе контактов в Киеве.

В ходе переговоров обсуждались не только вопросы урегулирования, но и экономическая тематика — крупные взаимовыгодные проекты.

«Можно сказать, что переговоры были своевременными и весьма полезными для обеих сторон. Подтверждено, что президенты наших двух стран будут далее поддерживать личные контакты, а также то, что работа по линии Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера будет продолжена», — заключил Ушаков.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: страны, поддерживающие лидера киевского режима Владимира Зеленского после его заявлений об ударах по гражданской авиаинфраструктуре России, не смогут дистанцироваться от терроризма.

Первого сентября Зеленский сообщил, что украинские беспилотники де-факто закроют российское небо для гражданской авиации, отметив, что «безопасные дни закончились». Владимир Путин назвал это заявкой на государственный терроризм и подчеркнул, что Москва переговоров с террористами не ведет.

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