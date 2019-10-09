«Мини-Третьяковка»: Картину из коллекции Петросяна оценили в миллион долларов

Несмотря на то, что брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко был расторгнут в Хамовническом суде Москвы еще 16 ноября 2018 года, споры насчет раздела имущества продолжаются до сих пор. Камнем преткновения в разбирательствах бывших супругов стала многомиллионная коллекция юмориста, которую он собирал в течение всей жизни. Она включает в себя дорогостоящие экспонаты искусства, в том числе картины, скульптуры и даже редкие издания книг.

Как удалось узнать KP.RU, только одно полотно из собрания Евгения Петросяна — шедевр Ивана Айвазовского «На море в лунную ночь» — эксперты оценили в один миллион долларов. Причем это лишь стартовая аукционная цена. Вполне возможно, что картину могут купить и по более высокой цене.

Впрочем, морской пейзаж Айвазовского — не единственный ценный экспонат в коллекции артиста.

«Видел в его собрании подлинники, имеющие большую художественную ценность. Например, картину Казимира Малевича (…) Есть в коллекции Петросяна и подлинник Кандинского, который оценивается в полмиллиона долларов. Имеются также работы Поленова, Матисса, Цадкина», — сообщил изданию источник из окружения комика.

Петросян переживает за судьбу своего собрания, однако, согласно решению суда, сейчас оно находится у его бывшей жены — Елены Степаненко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за многомиллионное имущество Петросяна борется не Степаненко, а его дочь.