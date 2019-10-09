  1. Пятый канал
  4. Документы с личными данными жителей Саратова выбросили на помойку

Документы с личными данными жителей Саратова выбросили на помойку

, 9:02 Эфирная новость 67

По предварительным данным, архивные документы могли принадлежать юридической фирме, ранее работавшей в Заводском районе города.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Ulrich Niehoff, 5-tv.ru

Документы с личными данными жителей Саратова выбросили на помойку. Обширную свалку местные жители обнаружили в заброшенной доме на улице Орджоникидзе.

В свободном доступе оказались копии судебных постановлений, заявлений с адресами, именами и паспортными данными граждан. По номеру телефона активистам удалось найти тех, чья информация указана в документах.

«Прискорбно получается, что все-таки какое-то отношение они имеют к сотрудникам МВД. И после этого получается, что документы выкинуты на свалку», — рассказал активист.

По предварительным данным, архивы принадлежат некой юридической фирме. Офис как раз находился рядом с расселенным домом. По всей видимости, организация съехала, а ставшая ненужной документация осталась на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что под Екатеринбургом нашли свалку уголовных дел.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.87
0.04 71.24
0.09
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!

Последние новости

10:16
Супертайфун «Хагибис» угрожает Японии и Дальнему Востоку
10:04
Президент Эквадора покинул столицу из-за протестов
9:53
Видео: Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом
9:41
Пенсионер из Татарстан на свои деньги отремонтировал мост через реку
9:27
ФСБ предложила на пять лет запретить выезд за рубеж для бывших сотрудников
9:14
Причиной измен мужчин назвали проблемы на работе

Сейчас читают

Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже
Сергей Жуков выложил в сеть фото обнаженной жены в честь дня ее рождения

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев