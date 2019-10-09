Документы с личными данными жителей Саратова выбросили на помойку. Обширную свалку местные жители обнаружили в заброшенной доме на улице Орджоникидзе.

В свободном доступе оказались копии судебных постановлений, заявлений с адресами, именами и паспортными данными граждан. По номеру телефона активистам удалось найти тех, чья информация указана в документах.

«Прискорбно получается, что все-таки какое-то отношение они имеют к сотрудникам МВД. И после этого получается, что документы выкинуты на свалку», — рассказал активист.

По предварительным данным, архивы принадлежат некой юридической фирме. Офис как раз находился рядом с расселенным домом. По всей видимости, организация съехала, а ставшая ненужной документация осталась на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что под Екатеринбургом нашли свалку уголовных дел.