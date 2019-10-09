Президент Эквадора покинул столицу из-за протестов

Новый виток напряженности в Эквадоре. На волне массовых беспорядков приостановлена работа Национального собрания. Никаких гарантий безопасности для жизни парламентариев больше нет. Об этом заявляют сами депутаты.

Из столицы страны Кито бежал и президент Ленин Морено. Улицы Кито сейчас охвачены хаосом. Повсеместно идут ожесточенные столкновения. И пока полиции приходится только обороняться.

Массовые волнения в Эквадоре не стихают уже неделю, в них участвуют десятки тысяч человек. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. Народное недовольство вызвало введение мер жесткой экономии и особенно закон о повышении цен на топливо.

Протесты продолжаются и в Гонконге. Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что к митингующим присоединились и школьники.