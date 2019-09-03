Школьники присоединились к протестам в Гонконге

К протестам в Гонконге присоединились школьники. Тысячи старшеклассников вместо занятий отправились в центр города, чтобы выступить против политики китайского правительства.

Гороскоп на 3 сентября: Водолей, переверните календарь!

Большинство митингующих в знак протеста пришли в черных марлевых повязках. Они выдвинули пять требований, среди которых полная отмена законопроекта об экстрадиции, освобождение всех задержанных участников демонстраций, а также введение прямых демократических выборов в Гонконге.

К школьникам присоединились и врачи. Персонал двух главных больниц города вышел на смену с плакатами в поддержку протестующих. Напомню протесты в специальном административном округе Китая продолжаются уже больше трех месяцев. Они сопровождаются сбоями в работе общественного транспорта, аэропорта и ожесточенным противостоянием демонстрантов и полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о предыдущей акции протеста в Гонконге.