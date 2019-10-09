Mercedes насмерть сбил четырехлетнего малыша на переходе в Казани

Автомобиль Mercedes-Benz Е230 сбил трех человек на пешеходном переходе в Казани. В результате ДТП погиб маленький ребенок, сообщили в ГИБДД.

Авария произошла вечером 8 октября у дома №30 по улице Гаврилова в Ново-Савиновском районе Казани. По предварительной версии, автомобиль немецкой марки ехал на высокой скорости и не уступил пешеходам.

По «зебре» дорогу переходили четырехлетний мальчик, его 50-летняя бабушка и 55-летний дедушка. Ребенок скончался на месте ДТП от полученных травм. Его родных увезли в больницу с травмами, пишет KazanFirst.

Как сообщал 5-tv.ru, утром 9 октября стало известно об еще одном смертельном ДТП. Под Волгоградом разбились два молодых парня и две девушки.