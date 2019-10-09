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  4. Два парня и две девушки разбились в ДТП под Волгоградом

Два парня и две девушки разбились в ДТП под Волгоградом

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Перед поездкой, закончившейся трагедией, молодые люди отмечали день рождения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Четыре молодых человека погибли в ночь на 9 октября в ДТП в городе Михайловка Волгоградской области. Еще одного госпитализировали с травмами, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.

Перед аварией молодая компания отмечала день рождения. Примерно в час ночи один из друзей именинника, которому исполнилось 19 лет, взял машину отца ВАЗ21-06 («Жигули»), чтобы покататься. С парнями поехали еще три человека: 18-летний приятель и две сестры, одна из которых не достигла совершеннолетия (2003 год рождения).

Во время ночной поездки водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В результате погиб он сам и еще три человека, включая именинника и двух девушек. Выжившего 18-летнего парня доставили в больницу с переломами.

На место ДТП выезжали следователи, автоинспекторы и эксперты. Был ли водитель пьян, пока неизвестно. По факту происшествия проводится проверка.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее страшное ДТП произошло под Вологдой. В нем погибли четыре человека, включая двух местных чиновниц.

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