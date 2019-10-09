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  4. Мобильное приложение Instagram получило темную тему

Мобильное приложение Instagram получило темную тему

, 12:41 35

Воспользоваться новым режимом пока могут только владельцы устройств с последними версиями iOS и Android.

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

Сервис Instagram получил темное оформление. Выбрать новую тему могут владельцы устройств под управлением операционных систем (ОС) Android 10 и iOS 13.

На iPhone и iPad темное оформление интерфейса можно выбрать, если зажать ползунок яркости экрана. После этого слева появится кнопка «Темный выкл.», при нажатии на которую фон станет темным, а текст, логотип Instagram и другие значки – белыми.

Как сообщает «360», применить темный режим только для Instagram не получится – тема привязана к настройкам системы. Пользователи отмечают, что пока темный режим доступен не на всех гаджетах с Android 10.

Со временем новая тема должна стать доступна для устройств с более старыми версиями ОС. Ее можно будет выбрать в настройках самого приложения, а не в настройках системы.

Системы iOS и Android получили поддержку темного режима в 2019 году. Кроме активации вручную, в обеих ОС его можно настроить на включение по расписанию.

Как сообщал 5-tv.ru, пользователей Instagram может ждать еще одно изменение. СМИ сообщали, что сервис переименуют.

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Мобильное приложение Instagram получило темную тему

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