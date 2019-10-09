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  4. В Санкт-Петербурге насмерть сбили иностранного туриста

В Санкт-Петербурге насмерть сбили иностранного туриста

, 10:32 Фото 335

Авария произошла на пересечении улицы Гороховой и набережной канала Грибоедова.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

В Санкт-Петербурге на пересечении улицы Гороховой и набережной канала Грибоедова произошло ДТП с летальным исходом в среду, 9 октября. В результате аварии, скончался, предположительно, гражданин Китая, об этом сообщили очевидцы в соцсеть.

По предварительной информации, на проезжей части столкнулись два легковых автомобиля. Одна из машин вылетела на тротуар, водитель допустил наезд на пешехода, в результате чего последний скончался на месте от полученных травм.

В настоящий момент на месте работает бригада реаниматологов, скорая помощь и сотрудники ДПС. Правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и установить виновника аварии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что два парня и две девушки разбились в ДТП под Волгоградом.

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