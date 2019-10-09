Военный эксперт из Польши высоко оценил оснащение российского спецназа

Российский спецназ еще никогда не был так хорошо обучен и оснащен, как сегодня. Об этом военный эксперт из Польши Марчин Гавенда написал в статье для издания Defence24.

Специалист отметил, что в течение многих лет слабость российского спецназа заключалась в устаревшем оснащении. Теперь же бойцы получили современные и опробованные в бою вооружения.

Так, российские спецназовцы используют новые прицелы, лазерные дальномеры, приборы ночного видения, тепловизоры и другое современное оборудование.

Кроме того, Силы специального назначения получили новую технику. В частности, бронеавтомобили «Тайфун-К», «Рысь» и «Тигр», мобильные комплексы «Стрелец», дроны различного назначения и так далее.

Польский эксперт считает, что положительное влияние на эффективность российского спецназа оказали боевые действия в Сирии. Там были опробованы различные виды вооружений.

Еще одним позитивным фактором Гавенда назвал переход на контрактную систему службы. По его мнению, в результате уровень профессионализма российских спецназовцев значительно вырос.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее способностям российского спецназа также поразились британцы. Они увидели фотографии испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты.