  1. Пятый канал
  4. Военный эксперт из Польши высоко оценил оснащение российского спецназа

Военный эксперт из Польши высоко оценил оснащение российского спецназа

, 11:54 8

Силы специального назначения РФ получили современные вооружения и технику.

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Российский спецназ еще никогда не был так хорошо обучен и оснащен, как сегодня. Об этом военный эксперт из Польши Марчин Гавенда написал в статье для издания Defence24.

Специалист отметил, что в течение многих лет слабость российского спецназа заключалась в устаревшем оснащении. Теперь же бойцы получили современные и опробованные в бою вооружения.

Так, российские спецназовцы используют новые прицелы, лазерные дальномеры, приборы ночного видения, тепловизоры и другое современное оборудование.

Кроме того, Силы специального назначения получили новую технику. В частности, бронеавтомобили «Тайфун-К», «Рысь» и «Тигр», мобильные комплексы «Стрелец», дроны различного назначения и так далее.

Польский эксперт считает, что положительное влияние на эффективность российского спецназа оказали боевые действия в Сирии. Там были опробованы различные виды вооружений.

Еще одним позитивным фактором Гавенда назвал переход на контрактную систему службы. По его мнению, в результате уровень профессионализма российских спецназовцев значительно вырос.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее способностям российского спецназа также поразились британцы. Они увидели фотографии испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.87
0.04 71.24
0.09
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!

Последние новости

11:56
Кафе на набережной Краснодара полыхает на площади в 140 квадратов
11:54
Военный эксперт из Польши высоко оценил оснащение российского спецназа
11:48
В «Ленфильме» во время съемок обгорели ворота павильона
11:44
ОБСЕ прибыла в Петровское для наблюдения за разведением сил
11:40
Уставшая от разъездов Ирина Пегова поблагодарила фанатов за «магию» поддержки
11:26
ВСУ открыли огонь в районе Петровского, где планируется отвод сил

Сейчас читают

Оскандалившаяся чиновница из Иркутской области теперь работает в музее
Гороскоп на 9 октября: соберите волю в кулак, Козероги!
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев