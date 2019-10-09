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Mail.ru Group, Alibaba и партнеры сделают в России свой AliExpress

, 13:25 10

Завершилась сделка между китайской компанией Alibaba и российскими Mail.ru Group, «Мегафон» и РФПИ.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Дмитрий Феоктистов, www.globallookpress.com / Stringer, Bruno Rocha

Завершена сделка российских компаний «Мегафон», Mail.ru Group и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с китайской корпорацией Alibaba по созданию «AliExpress Россия». Председателем совета директоров совместного предприятия (СП) будет назначен Борис Добродеев, занимающий должность главы Mail.ru Group.

«Мы хотим создать компанию, которая станет бесспорным лидером на российском рынке электронной коммерции. Работа над созданием СП велась на протяжении всего прошлого года и теперь официально завершена», — передают слова Добродеева представители Mail.ru Group.

Содиректорами новой компании станут руководитель российского AliExpress Лю Вэй и первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.

«AliExpress Россия» оценивается в два миллиарда долларов. Известно, что Mail.ru Group инвестировали в создание нового предприятия 182 миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что товары AliExpress можно будет купить в салонах сотовой связи в России.

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