Mail.ru Group, Alibaba и партнеры сделают в России свой AliExpress

Завершена сделка российских компаний «Мегафон», Mail.ru Group и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с китайской корпорацией Alibaba по созданию «AliExpress Россия». Председателем совета директоров совместного предприятия (СП) будет назначен Борис Добродеев, занимающий должность главы Mail.ru Group.

« Мы хотим создать компанию, которая станет бесспорным лидером на российском рынке электронной коммерции. Работа над созданием СП велась на протяжении всего прошлого года и теперь официально завершена », — передают слова Добродеева представители Mail.ru Group.

Содиректорами новой компании станут руководитель российского AliExpress Лю Вэй и первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.

«AliExpress Россия» оценивается в два миллиарда долларов. Известно, что Mail.ru Group инвестировали в создание нового предприятия 182 миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что товары AliExpress можно будет купить в салонах сотовой связи в России.