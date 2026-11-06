Ксении Собчак ограничили возможность открывать новый бизнес в России

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Дарья Белова
Дарья Белова 50 0

Запрет будет действовать до конца октября 2029 года.

Ксении Собчак ограничили бизнес в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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Телеведущая и журналист Ксения Собчак не сможет зарегистрировать новый бизнес в России до 29 октября 2029 года. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Ограничение ввели в конце октября. Основанием стала запись о недостоверности сведений в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Нарушение обнаружили в документах компании, принадлежащей Собчак.

В них содержалась недостоверная информация о человеке, который вправе действовать от имени организации без доверенности.

У телеведущей есть еще четыре компании. Две из них работают в сфере рекламных услуг, остальные связаны с ресторанным бизнесом.

В августе налоговая инспекция начала процедуру ликвидации косметической компании, совладельцем которой является блогер Карина Кросс. Ей принадлежало 20% фирмы, основанной в 2019 году. Остальные доли были распределены поровну между Виктором Геделяном и Артемом Матнишяном, который занимал должность генерального директора.

Еще в июне Федеральная налоговая служба приняла решение о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ. Согласно документам, последняя бухгалтерская отчетность компании содержала нулевые показатели. Кроме того, налоговая признала недостоверными сведения в реестре, а по указанному в базе ФНС адресу организация фактически не находилась.

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