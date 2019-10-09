Во Владивостоке появился первый в мире рожденный в неволе детеныш тюленя

Если бы вручалась Нобелевская премия по биологии, то ученые из океанариума во Владивостоке точно могли бы на нее претендовать! Они проводят уникальный эксперимент.

Первый в мире детеныш пятнистого тюленя появился на свет в неволе и уже немного подрос. До этого успеха, опыт по разведению млекопитающих не приносил никаких результатов.

В неволе тюлени редко размножаются, и нигде и никогда в мире детеныши не выживали — от них отказывались родители, не подходило искусственное питание. Мама Юпитера Варвара оказалась гиперответственной и малыша не бросила. Она и сейчас зовет его, когда подходит время обеда.

Евгений Подтергера увидел тюленя-сенсацию.