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  4. На Рублевке замдиректора «Вертолетов России» Чечиков выпал из окна

На Рублевке замдиректора «Вертолетов России» Чечиков выпал из окна

, 14:10 82

В настоящий момент пострадавший топ-менеджер находится на больничном.

Фото: russianhelicopters.aero

В Подмосковье из окна собственного коттеджа на Рублево-Успенском шоссе выпал заместитель генерального директора компании «Вертолеты России» (в составе «Ростеха») Игорь Чечиков. В результате происшествия мужчина был госпитализирован.

«В настоящее время он находится на больничном. Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления», — цитирует представителей «Вертолетов России» сайт КР.RU.

По предварительной информации 5-tv.ru, Игорь Чечиков выпал со второго этажа своего загородного дома. Супруга топ-менеджера незамедлительно вызвала скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение с множественными травмами, в том числе черепно-мозговой. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что маленький мальчик выжил после падения из окна на 11 этаже.

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