На Рублевке замдиректора «Вертолетов России» Чечиков выпал из окна

В Подмосковье из окна собственного коттеджа на Рублево-Успенском шоссе выпал заместитель генерального директора компании «Вертолеты России» (в составе «Ростеха») Игорь Чечиков. В результате происшествия мужчина был госпитализирован.

«В настоящее время он находится на больничном. Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления», — цитирует представителей «Вертолетов России» сайт КР.RU.

По предварительной информации 5-tv.ru, Игорь Чечиков выпал со второго этажа своего загородного дома. Супруга топ-менеджера незамедлительно вызвала скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение с множественными травмами, в том числе черепно-мозговой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что маленький мальчик выжил после падения из окна на 11 этаже.