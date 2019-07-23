Видео: Маленький мальчик выпал с 11-го этажа в Москве и остался жив

, 17:45 Видео 46

Трехлетний ребенок в тяжелом состоянии доставлен на вертолете в больницу.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Трехлетний мальчик выпал из окна 11-го этажа в Москве во вторник, 23 июля. Малыш чудом остался жив. Ребенка транспортировали на санитарном вертолете в столичную больницу.

По словам очевидцев, мальчик упал с огромной высоты на куст шиповника перед домом. Жильцы первого этажа обратили внимание, как что-то пролетело мимо их окна. Мужчина вышел во двор и обнаружил рыдающего мальчика.

Как стало известно 5-tv.ru, малыша на вертолете доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. На борту за состоянием мальчика следила авиамедицинская бригада. В полете до медучреждения ребенка сопровождали родители. По предварительной информации мальчик облокотился на сетку от комаров и она не выдержала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухлетний малыш упал с шестого этажа на глазах у мамы и бабушки в Петербурге.

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